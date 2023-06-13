Теперь 47-летней женщине, которая не смогла смириться с тем, что парень бросил ее ради другой, грозит тюрьма.

Стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas Даниэла Карбоне сорвала рейс из столицы Аргентины Буэнос-Айреса в Майами (США), надеясь помешать своему бывшему парню и его новой возлюбленной полететь туда вместе.

Как пишет Insider, обиженная 47-летняя женщина заявила о заложенной бомбе прямо перед тем, как самолет должен был вылететь в рейс 21 мая 2023 года.

"Скажите капитану, что мы заложили в него три бомбы. Перестаньте вмешиваться в политику и проверьте самолет, потому что он разлетится на тысячу осколков", – говорилось в обращении Карбоне по мобильному телефону, который она взяла у своей дочери. Также женщина использовала специальное программное обеспечение для искажения голоса.

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Помимо этого, Карбоне шантажировала пилота, отвечавшего за полет, угрожая его дочерям.

Полиция безопасности аэропорта Буэнос-Айреса арестовала женщину в тот же день, когда она заявила об угрозе взрыва. Теперь ее обвиняют в принуждении при отягчающих обстоятельствах, запугивании общественности и воспрепятствовании государственной службе. Если вина Карбоне будет доказана, ей грозит до шести лет тюрьмы. Также ее уже уволили из авиакомпании Aerolíneas Argentina.

Местное издание Clarín при этом отмечает, что из-за этого сообщения пришлось эвакуировать из самолета 270 пассажиров, и в результате этого авиакомпания Aerolíneas Argentina потеряла около 1 миллиона долларов дохода из-за переноса рейсов. При этом бывший парень Карбоне по имени Пичо и его нынешняя девушка работали бортпроводниками на этом рейсе.

Карбоне и Пичо были в отношениях пять лет. Женщина решила зявить о бомбе на борту, поскольку она не могла стерпеть, что Пичо бросил ее ради другой стюардессы, которая была моложе, сообщили Clarín несколько сотрудников авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее обиженные туристы жестоко отомстили хозяину жилья на Airbnb.

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