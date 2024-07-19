"Росэнергоатом" говорит, что это ложная информация.

Данные о состоянии Ростовской АЭС сейчас проверяются, но нельзя исключать, что российские власти могут скрывать информацию о техногенной катастрофе.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя информацию российских каналов о якобы утечке радиации на АЭС. "Конечно, все украинцы и мы с вами с нетерпением ждем хороших новостей, что там еще будет пылать на территории РФ. Но проверяем, следим. Понятно, что к информации, которая распространяется из российских пабликов, необходимо очень внимательно относиться и делить на несколько порядков", - подчеркнул он.

Юсов подчеркнул, что Россия является закрытым государством, которое "врет о любых настоящих техногенных, в том числе, проблемах". По его словам, пример с Чернобылем в СССР "очень красноречив", потому что тогда об аварии старались не говорить.

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"Исключать проблемы такого порядка мы не можем и говорить полностью сегодня, что это не так - нет для этого оснований. Проверять должны. То, что режим Путина может скрывать правду от собственных граждан, от международного сообщества о каких-то серьезных проблемах в энергетической сфере - да, может. Такова природа диктатуры. Но правду все равно мы узнаем", - подчеркнул Юсов.

Как известно, в соцсетях начала распространяться информация об утечке радиации из-за сброса радиоактивной воды на Ростовской АЭС. Никаких подтверждений нет. "Росэнергоатом" назвал эту информацию фейком.

Аварии в России

Как сообщал УНИАН, в этом месяце в Ростовской области горела Новочеркасская ГРЭС. Огонь охватил 200 квадратных метров кровли шестого энергоблока.

Работников станции эвакуировали, а работу пришлось остановить. В сети писали о трех пострадавших от пожара. Известно, что эта ГРЭС является основной базовой электростанцией в энергосистеме региона.

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