События в Сирии также прокомментировал и британский премьер Кир Стармер. Он приветствовал падение "варварского" режима Асада.

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что падение режима Башара Асада в Сирии говорит о возможности победить РФ и ее союзников.

Об этом политик написал соцсети Х, впервые прокомментировав ситуацию в Сирии. "События в Сирии заставили мир осознать, что даже самый жестокий режим может упасть, и что РФ и ее союзники могут быть побеждены", - отметил Туск.

События в Сирии также прокомментировал и британский премьер Кир Стармер. Он приветствовал падение "варварского" режима Асада.

Видео дня

"События в Сирии, произошедшие в последние дни, беспрецедентны. Мы обсуждаем их с нашими партнерами в регионе и внимательно следим за ситуацией. Сирийский народ слишком долго страдал от варварского режима Асада, и мы приветствуем его окончание", - сказал британский премьер.

Глава британского правительства призвал к "миру и стабильности" в Сирии.

Ситуация в Сирии

8 декабря стало известно о свержении многолетнего режима Башара Асада. Сам он бежал из страны и приказал мирно передать власть. По некоторым данным, Асад направился к своему другу в Москву.

При этом также стало известно, что РФ сворачивает свой контингент в Сирии. Его привели в готовность. Сообщают, что из Тартуса в Средиземное море вышли российский фрегат "Адмирал Григорович" и грузовое судно "Инженер Трубин".

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