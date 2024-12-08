По случаю падения многолетнего режима Асада, сирийцы устраивают стихийные празднования в европейских и турецких городах.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал события в Дамаске и свержение многолетнего режима Башара Асада в Сирии.

Шольц отметил, что Асад жестоко угнетал свой собственный народ и на его совести бесчисленное количество жизней. Канцлер добавил, что он заставил множество людей бежать из Сирии, многие из которых перебрались в Германию, передает BILD. "Сирийский народ ужасно страдает, поэтому конец правления Асада в Сирии - это хорошая новость", - констатировал немецкий канцлер.

По словам Шольца, теперь важно, чтобы "закон и порядок были быстро восстановлены" в стране.

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Он отметил, что будущих правителей будут оценивать "по тому, сделают ли они возможной для всех сирийцев жизнь в условиях достоинства и самоопределения, будут ли они защищать суверенитет Сирии от злонамеренного вмешательства третьих сторон и жить в мире с соседями".

Между тем, сирийцы по всему миру радуются падению диктатора. После начала войны в Сирии в 2011 году миллионы сирийских граждан бежали за границу. Теперь они устраивают стихийные празднования в европейских и турецких городах.

Ситуация в Сирии

8 декабря командование сирийской армии сообщило о падении режима Башара Асада.

До этого военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс высказывал мнение, что, если режим Башара Асада в Сирии падет в результате наступления повстанцев, РФ потеряет свою единственную военную базу в Средиземном море. По его словам, это может иметь драматические последствия для российских усилий в Украине.

А теперь стало известно, что российские войска выводят корабли из базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

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