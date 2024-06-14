Как известно, гражданин России оказался сыном соратника Путина.

В Италии арестовали российского бизнесмена, который обвиняется в том, что он помог обвиняемому сыну союзника российского диктатора Владимира Путина сбежать из-под домашнего ареста в стране в прошлом году. Об этом сообщила прокуратура Милана, пишет Reuters.

Известно, что в марте 2023 года Артем Усс сбежал в РФ после того, как уклонялся от итальянских властей. Его пытались экстрадировать в США, где ему грозит обвинение в поставках нефти из Венесуэлы вопреки санкциям, а также в банковском мошенничестве. Прокуратура Милана назвала подозреваемого 54-летним российским предпринимателем и аристократом, который живет в Швейцарии.

В прокуратуре рассказали, что группа, которую возглавлял подозреваемый, организовала для него пересечение границы со Словенией и использовала автомобили, которые были зарегистрированы в разных странах. Кроме того, злоумышленники использовали сербские, боснийские, итальянские и словенские номера телефонов, чтобы избежать преследования.

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"Два источника, которые имеют непосредственные знания об этом деле, узнали арестованного как Дмитрия Чиракадзе, жителя Женевы, добавив, что он был арестован полицией карабинеров в аэропорту Рима, когда он возвращался с Сардинии", - добавили в Reuters.

Как стало известно, Чиракадзе основал группу "Право.ру" и был партнером нескольких российских компаний вместе с членами семьи Уссов. Совместно с женой он владеет роскошным курортом на острове Сардиния и большим охотничьим имением в Красноярске.

В издании напомнили, что Усс находился под домашним арестом в своем доме в Базильо, что на окраине Милана, однако после того, как миланский суд решил экстрадировать его в США, он сбежал на следующий день.

Отмечается, что его электронный датчик слежения сработал, когда он вышел из дома, однако когда полиция прибыла на виллу, его уже не было.

"Через неделю Усс сообщил, что находится в России. Его отец, Александр Усс, который имеет тесные связи с президентом Владимиром Путиным, подал в отставку с должности губернатора Красноярского края России", - отметили в материале.

Действия РФ в Европе - последние новости

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в стране арестовали девять человек, которые подозреваются в диверсиях по заказу России. По его словам, сейчас продолжается международное расследование.

"В настоящее время у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиения, поджогов и попыток поджога", - отметил политик.

Также сообщалось, что в Финляндии арестовали трех россиян, которые подозреваются в вывозе за границу товаров двойного назначения. В полиции не уточнили, о каких именно предметах идет речь.

"Если мы говорим о предметах роскоши в целом, мы имеем в виду смартфоны, компьютеры, комплектующие для компьютеров, камеры, дроны и другие товары, которые являются обычными в нашей повседневной жизни, но в другой стране могут использоваться как продукт двойного назначения", - объяснил руководитель следственной группы Киммо Тууленкари.

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