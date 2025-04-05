Это пятая часть от количества действующих военнослужащих США.

Армия США рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава - на 90 тысяч военнослужащих. Это может снизить общее количество солдат до 360 000, пишет Fox News со ссылкой на отчет Military com.

Отмечается, что потенциальные сокращения соответствуют цели Пентагона по реорганизации армии в более компактные, быстрые и высокотехнологичные силы, лучше приспособленные для будущих конфликтов, особенно в Тихоокеанском регионе, где Китай рассматривается как растущая угроза.

"Мы наращиваем боевую мощь, сокращая штат и накладные расходы. Конечная численность может даже увеличиться", — написала представитель армии Синтия Смит в электронном письме Fox News Digital. "Это будет более компактная, более смертоносная и более многочисленная армия".

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Хотя официальные цифры не подтверждены, согласно внутренним обсуждениям из отчета Military.com, количество действующих военнослужащих может сократиться с 450 000 до 360 000–420 000.

При этом, как предупредил один из чиновников такие сокращения могут стать чувствительным ударом по армии, если ими не управлять осторожно.

"Если мы сократим численность без четкой стратегии удержания, мы рискуем потерять талантливых людей, у которых есть другие варианты", — сказал он Military.com.

Отмечается, что сокращения уже начались. Так, в прошлом году армия сократила около 24 000 должностей, связанных с борьбой с терроризмом, но эти должности в основном остались незаполненными.

В то же время, несмотря на трудности с набором в последние годы, армия достигла своей цели по набору в 55 000 человек к концу финансового года в сентябре 2024 года.

Реорганизация Пентагона - что известно

Ранее в Bloomberg писали, что министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, которым предусмотрено сокращение гражданского персонала Пентагона. В агентстве подчеркнули, что без работы останутся около 76 тысяч сотрудников ведомства.

Также Politico писало, что новые пошлины Трампа подорвут оружейную отрасль США, уничтожив глобальные цепочки поставок. В результате многие жизненно важные детали либо будут стоить намного дороже, либо их просто не будет.

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