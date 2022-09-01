Жители Германии в возрасте до 30 лет не поддерживают разрыв контактов между канцлером Олафом Шольцем и Владимиром Путиным.

Многие молодые немцы жалеют Владимира Путина и считают, что НАТО провоцировал его до тех пор, пока ему не пришлось напасть на Украину.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Лейпцигским университетом, пишет ZEIT.

Согласно исследованию, подавляющее большинство молодых немцев (76%) считают Россию агрессором. Но около половины опрошенных считают, что Украина, как и НАТО или США, хотя бы частично несет ответственность за войну.

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Каждый пятый считает, что НАТО провоцировал российского диктатора Владимира Путина до тех пор, пока ему не пришлось напасть на Украину. Около десятой части считают, что Россия вторглась, чтобы свергнуть фашистский режим в Киеве.

Что касается роли Германии в войне, 55% респондентов считают, что Германия должна сосредоточиться на защите своих границ. 30% говорят, что Германия должна полностью оставаться вне конфликта.

При том большинство (46%) поддерживает увеличение военных расходов в Германии. Но более половины (51%) не хотят возвращения военной службы.

Когда речь заходит о санкциях против России, вырисовывается очень дифференцированная картина. Две трети выступают за скоординированные санкции ЕС, большинство поддерживает временный разрыв экономических отношений.

Но также большинство опрошенных отвергают запрет на въезд для граждан России и разрыв контактов между канцлером Олафом Шольцем и Владимиром Путиным.

В исследовании, проведенном Лейпцигским университетом, приняли участие 3240 подростков и молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Исследователи пока не провели регрессионный анализ, чтобы выяснить, люди какой конфессии и с какими уровнем образования, партийными предпочтениями, местом жительства (город или деревня) склонны придерживаться той или иной позиции.

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