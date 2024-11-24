Геннадий Анашкин был уволен из-за лжи об успехах на фронте.

Командующего группировкой российских войск "Юг" генерал-полковника Геннадия Анашкина уволили с должности из-за ложных заявлений о ходе войны на востоке Украины. Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Впоследствии эту информацию подтвердили росСМИ со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Отмечается, что Анашкин был уволен после предоставления ложной информации о продвижении России вблизи населенного пункта Северск на востоке Донецкой области.

В то же время в Минобороны России сообщили, что военный уволен в рамках "плановой ротации".

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В свою очередь российский военный блогер "Рыбарь" отметил, что многие населенные пункты на востоке Украины "стали синонимами лжи и неоправданных потерь" для россиян:

"Только ленивый не писал о проблемах там: в целом системе понадобилось около двух месяцев, чтобы должным образом на это отреагировать".

Накануне стало известно об увольнении генерал-полковника Геннадия Анашкина с должности командующего группировкой "Юг" ВС РФ.

Кто такой Геннадий Анашкин

Геннадий Анашкин - российский военный, генерал-полковник Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Родился в 1968 году в городе Куйбышев (ныне - Самара), в 1993 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

В 2008 году получил звание Героя России за руководство подразделениями во время войны в Грузии. До весны 2024 года Анашкин был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии.

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