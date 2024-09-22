Сообщается, что ликвидирован подполковник Александр Курин.

ВСУ в Курской области ликвидировали командира десантно-штурмового полка ВДВ России, подполковника Александра Курина с позывным "Шкипером", сообщают российские паблики.

Отмечается, что он был ликвидирован в результате удара FPV-дроном. Также сообщается, что произошло это в Глушковском районе, ориентировочно 12-14 сентября. Ликвидацию Курина называют "большой потерей для ВДВ".

Кроме того, напоминается, что ранее, в конце августа ВСУ нанесли удар FPV-дроном по автомобилю, в котором находился и Курин и ликвидировали его заместителя - Юрия Михайлова.

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Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция уже показала определенные результаты.

"Она замедлила русских и заставила их перебросить часть своих сил в Курск, порядка сорока тысяч солдат. Наши бойцы на востоке уже говорят, что их реже бьют. Я не говорю, что это громкий успех или что это приведет к окончанию войны или к концу Путина. Это показало нашим партнерам, на что мы способны", - отметил глава государства.

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