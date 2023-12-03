Там выразили убеждение, что Израиль выяснит, был ли провал в деятельности его разведки.

Американские разведчики не знали о планах ХАМАСа атаковать Израиль несмотря на сообщения в медиа, что Тель-Авив мог знать о намерениях боевиков.

Так представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал в эфире NBC News сообщения СМИ о том, что израильские официальные лица получили доступ к планам ХАМАСа по нападению 7 октября более чем за год до того, как это произошло.

"Разведывательное сообщество указало, что у них не было доступа к этому. На данный момент нет никаких признаков того, что у них был доступ к этому раньше", - сказал Кирби.

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Отвечая на вопрос, было ли это провалом со стороны израильской и американской разведок, Кирби сказал: "Я думаю, что для Израиля будет время и место для выполнения такой расследовательской работы".

"Я имею в виду, что (израильский) премьер-министр Нетаньяху уже довольно откровенно говорил об этом и называл это провалом с их стороны, – сказал он. - Однако сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что они могут устранить эту геноцидную угрозу израильскому народу".

Арабо-израильский конфликт: новости

После четырехдневного прекращения огня для обмена пленными и провала переговоров между сторонами о его продлении, Израиль возобновил операцию против ХАМАСа в секторе Газа.

В результате атаки боевиков против израильтян 7 октября погибли более 1200 человек, более 200 были похищены, и около 140 человек находятся в плену.

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