Глава Пентагона заявил, что Израиль может проиграть войну, если не учтет предупреждения касательно безопасности людей.

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил Израиль, что увеличение жертв среди гражданского населения в столкновениях с террористами ХАМАС, может обернуться для Израиля "стратегическим поражением" в войне.

Об этом министр обороны США заявил во время своего субботнего выступления на Рейгановском форуме национальной обороны, который прошел в Сими-Валле (штат Калифорния). По словам Остина, проигрыш возможен, если Иерусалим не прислушается к соответствующим оговоркам.

"Я лично призвал израильских лидеров избегать жертв среди гражданского населения, избегать безответственной риторики и предотвращать насилие со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан", - цитирует Bloomberg.

Соответствующим тезисом Остин отличился на фоне активной позиции высших должностных лиц США и "демократов" из команды Джо Байдена. Если раньше Вашингтон предостерегал Израиль от увеличения числа гражданских жертв в секторе Газа, преимущественно, "за закрытыми дверями", теперь эти предостережения звучат в публичном пространстве. США столкнулись с давлением со стороны арабских соседей Израиля, общественного мнения и ряда правозащитников, указывает СМИ.

США поставили "красные линии" перед Израилем

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен несколько раз приезжал с визитом в Израиль на фоне боевых действий, которые продолжают разворачиваться в секторе Газа между террористами ХАМАС и израильскими войсками (ЦАХАЛ).

Во время соответствующих визитов чиновник подчеркнул, что Вашингтон все еще поддерживает Израиль в его праве на самооборону, но в то же время акцентировал на необходимости соблюдать международные гуманитарные законы в войне. В частности, он подчеркивал минимизации ущерба важной инфраструктуре Газы и ее населению.

СМИ писали, что сейчас террористы обустраивают свои позиции именно в гражданских районах сектора, поэтому атаки ЦАХАЛ могут привести к значительному количеству жертв среди гражданского населения.

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