Мужчина узнал о неверности жены Рианнон в сентябре 2019 года, заметив подозрительные сообщения на ее iPad.

В английском графстве Кармартеншир, 52-летний фермер Эндрю Джонс убил любовника жены, заманив его в смертельную ловушку, и сжег его тело.

Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина узнал о неверности жены Рианнон в сентябре 2019 года, заметив подозрительные сообщения на ее iPad. Она призналась, что у нее был адюльтер, но он закончился, поскольку любовник не захотел оставлять свою жену.

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Но мужчина ей не поверил и стал следить за всеми ее передвижениями и телефонными звонками вместе со своей дочерью. Они обнаружили, что Рианнон продолжает тайные встречи, а для связи они используют секретные телефоны. Как оказалось, женщина завела роман с 55-летним Майклом О’Лири, с которым Джонс был знаком больше 20 лет.

Мужчина получил доступ ко второму телефону жены и пока та была в больнице, позвал любовника от ее имени на уединенную ферму. Там 27 января 2020-го муж убил соперника и сжег его останки. Сразу после этого он отправил жене О’Лири с его телефона сообщение с текстом «мне так жаль».

Полицейские обнаружили фрагмент тела убитого в одной из ржавых бочек на территории, принадлежащей Джонсу. ДНК-анализ подтвердил личность. Жена фермера заявила, что после того, как узнала об этом, больше его не любить. На суде Джонс свою вину отрицает.

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Автор: Наталия Печиборщ