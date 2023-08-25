Он говорит, что сообщил об этом и Путину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знал о подготовке покушения на главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

На брифинге для СМИ он сказал, что во время последнего визита в Объединенные Арабские Эмираты (судя по заявлениям его пресс-службы, конец января 2023 года - УНИАН) получил "очень серьезную" информацию от источников, "глубже которых не бывает".

"В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (директор ФСБ - УНИАН) о готовящемся покушении на Пригожина", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Видео дня

Позже он спросил у Пригожина, сообщили ли ему об этом. Тот ответил, что Путин предупредил его о подготовке к покушению.

Реакция на гибель Пригожина в РФ и Беларуси

Напомним, российский президент Путин, комментируя смерть главаря "вагнеровцев", назвал его "талантливым человеком сложной судьбы".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Пригожин в последнее время "не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране".

Лукашенко сегодня заявил, что не отвечал за безопасность Пригожина. Однако во время "похода на Москву" сообщалось, что он гарантирует главарю ЧВК полную безопасность, если тот откажется от мятежа.

Вас также могут заинтересовать новости: