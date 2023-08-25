Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знал о подготовке покушения на главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
На брифинге для СМИ он сказал, что во время последнего визита в Объединенные Арабские Эмираты (судя по заявлениям его пресс-службы, конец января 2023 года - УНИАН) получил "очень серьезную" информацию от источников, "глубже которых не бывает".
"В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (директор ФСБ - УНИАН) о готовящемся покушении на Пригожина", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Позже он спросил у Пригожина, сообщили ли ему об этом. Тот ответил, что Путин предупредил его о подготовке к покушению.
Реакция на гибель Пригожина в РФ и Беларуси
Напомним, российский президент Путин, комментируя смерть главаря "вагнеровцев", назвал его "талантливым человеком сложной судьбы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Пригожин в последнее время "не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране".
Лукашенко сегодня заявил, что не отвечал за безопасность Пригожина. Однако во время "похода на Москву" сообщалось, что он гарантирует главарю ЧВК полную безопасность, если тот откажется от мятежа.