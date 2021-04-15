Боевики считают себя законной властью в Афганистане, поэтому существует страх, что после вывода войск США они снова захватят страну.

Не нужно ехать долго, чтобы попасть на территорию, подконтрольную "Талибану". Всего 30 минут от города Мазари-Шариф на севере Афганистана мимо больших кратеров, которые остались от бомб.

В конце пути журналистов BBC встретил теневой "глава" провинции Балх от "Талибана" Хаджи Хекмат. Этот наодеколоненный мужчина в черном тюрбане - ветеран организации. Он присоединился к боевикам еще в 1990-х годах, когда они контролировали почти всю страну.

"Талибан" устроил демонстрацию силы для журналистов BBC. С каждой стороны улицы выстроились вооруженные до зубов мужчины. Один из них нес зенитный гранатомет, другой - автомат M4, отобранный у войск США. Провинция Балх когда-то была одной из самых стабильных частей Афганистана. Теперь здесь происходит самое большое кровопролитие.

Читайте такжеСША сократят численность своих войск в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячМестный командир боевиков по имени Барьялай указал на дорогу, пояснив: "Войска правительства расположены сразу за главным рынком. Но они не могут покинуть свои базы. Эта территория принадлежит моджахедам". Так выглядит большинство уголков Афганистана. Правительство контролирует города и крупные городки. Но "Талибан" окружает их, захватив большие части сельской местности. Боевики установили свои пункты контроля на ключевых дорогах. Когда бойцы "Талибана" останавливали автомобили и допрашивали людей, местный глава "разведки" группировки Амир Шахиб Аджмал пояснил, что они ищут людей правительства.

"Мы их арестуем и отведем в тюрьму. Потом они предстанут перед нашими судами, а там уже решат, что произойдет дальше", - сказал он.

"Талибан убежден, что одержал победу. Сидя за чашкой зеленого чая, Хаджи Хекмат провозгласил:" Мы победили в войне, а Америка проиграла"", - пишет BBC.

Решение президента США Джо Байдена отложить вывод остатков американской армии до сентября означает, что эти силы останутся в стране после первого мая, предельного срока, о котором договорились в прошлом году. У политического руководства "Талибана" это вызвало резкую реакцию.

"Мы готовы ко всему. Мы абсолютно готовы к миру и полностью подготовлены к джихаду", - сказал Хаджи Хекмат.

Командир боевиков, сидевший рядом с ним, добавил: "Джихад - это акт поклонения. Поклонение - это то, от чего не устают". В прошлом году наблюдались очевидные противоречия в "джихаде" сил "Талибана". Боевики перестали атаковать международные силы после соглашения о перемирии, подписанного с США прошлой весной. Но они продолжили вести войну против армии правительства Афганистана. Хаджи Хекмат, однако, настаивает, что никаких противоречий нет.

"Мы хотим исламское правительство, которое бы руководствовалось шариатом. Мы будем продолжать свой джихад, пока они не выполнят наши требования", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, готов ли "Талибан" разделить власть с другими политическими фракциями в Афганистане, Хаджи Хекмат указал на политическое руководство организации в Катаре.

"Что они решат, то мы и примем", - повторил он несколько раз.

Читайте такжеNew York Times: Россия почти десять лет помогала террористам "Талибана""Талибан" считает себя не группой боевиков, а правительством, которое ждет своего часа. Страну они называют "Исламским эмиратом Афганистан". Это название использовалось с 1996 года, когда "Талибан" был у власти, и до свержения его режима после терактов 11 сентября 2001 года.

BBC пишет, что удары с воздуха, особенно те, которые проводили США, играли важную роль в сдерживании наступления "Талибана". Американские военные уже сильно сократили свои военные операции после подписания соглашения с организацией в прошлом году. Поэтому появился страх, что после вывода американских войск из Афганистана "Талибан" грубой силой захватит страну.

Хаджи Хекмат высмеивает афганское правительство или, как его называют боевики, "кабульскую администрацию". По его словам, афганские власти коррумпированы и неисламские. Трудно представить, что такие люди, как он, смогут найти взаимопонимание с другими жителями Афганистана не на своих условиях.

"Этот джихад - это поклонение. Мы не ведем его ради власти, а ради Аллаха и его закона. Чтобы установить шариат в этой стране. Кто бы ни стал у нас на пути, мы будем драться с ним", - сказал член "Талибана".

Вывод войск США из Афганистана

О решении начать выводить американские войска из Афганистана накануне сообщила администрация президента США Джо Байдена.

К концу 2020 года в стране оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США. При этом прежняя администрация Белого дома достигла с властями Афганистана договоренности о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Байден же заявил о намерении вывести воинский контингент до 11 сентября.

В НАТО также приняли решение о выводе своего контингента из Афганистана. Процесс начнется с первого мая.

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Перевод: Лесь Дымань