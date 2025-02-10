Аппетиты этих политиков влияют как на внешний мир, так и на внутреннюю политическую кухню.

Мир входит в эпоху неоимпериализма. Во время инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты "снова будут считать себя растущей нацией – той, которая увеличивает наше богатство, расширяет нашу территорию".

И надежды на то, что эти разговоры были пустой риторикой, уже развеялись. Ведь новый президент США слишком часто упоминает о его желании приобрести территории других стран, чтобы это можно было игнорировать или отвергать, пишет Financial Times. Трамп уверенно заявлял, что Америка "получит Гренландию", пообещал "вернуть" Панамский канал, говорит о том, что Канада должна стать 51-м штатом. А на прошлой неделе американский лидер неожиданно заговорил и о Газе.

Такая риторика пугает даже некоторых сторонников Трампа. Однако чтобы понять его экспансионистские амбиции, рассматривать их следует через призму глобальной тенденции. Лидеры РФ и Китая – Владимир Путин и Си Цзиньпин – также рассматривают территориальную экспансию как ключевую национальную цель и часть своих личных претензий на величие.

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"Российские спикеры часто ссылаются на национальную безопасность как на оправдание войны против Украины. Но сам Путин навязчиво возвращается к идее, что Украина является не полноценной страной, а частью "русского мира"", – акцентирует издание.

Си Цзиньпин также считает, что получение контроля над Тайванем является ключевым для национальной судьбы Китая и для его собственного исторического наследия.

Имперские интересы Трампа начали проявляться недавно. Как и в случае с Путиным, первое, к чему прибегают те, кто пытается "отмыть" такую риторику президента США – это поиск объяснения, связанного с национальной безопасностью. К примеру Гренландия имеет критические полезные ископаемые; китайцы "вынюхивают" Панамский канал. Однако в случае с Канадой и Газой рациональных объяснений нет, поэтому альтернативная причина – личное величие Трампа.

Надежды Трампа на захват Канады или Газы все еще кажутся неправдоподобными. Но Панамский канал и Гренландия более уязвимы: американская военная сила была бы подавляющей, если бы ее развернули против панамцев или датчан.

"Поскольку США, Россию и Китай возглавляют люди с экспансионистскими амбициями, последствия для нынешней международной системы являются мрачными. Возможно, мир переходит от эпохи, когда небольшие страны могли претендовать на защиту международного права, к эпохе, в которой, по словам Фукидида (древнегреческий историк, – ред.), "сильные делают то, что могут, а слабые страдают от того, что должны"", – отмечает автор.

Такой мир мог бы быть совместим с непростым миром между великими державами, основанным на распределении сфер влияния. Так, США бы сосредоточились на Западном полушарии, Россия – на Восточной Европе, а Китай – на Восточной Азии. Но такое распределение было бы нестабильным.

К тому же, империалистические амбиции влияют на внутреннюю политическую кухню. Взглянуть на Китай и Россию – там экспансионистская внешняя политика Путина и Си идет бок о бок с культом личности внутри страны и политическими репрессиями. В то же время зарубежные амбиции Трампа сочетаются с интенсивным фокусом на уничтожении "врага внутри".

Миллиардер Илон Маск, который теперь играет не последнюю роль в этих процессах, сказал, что ежедневно думает о судьбе Римской империи. Он даже предположил, что Америке может понадобиться "современный Сулла". Речь идет о римском диктаторе, который убил сотни своих оппонентов, одновременно реформируя государство.

Территориальные амбиции Трампа

Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Канада должна стать 51-м штатом США. По словам американского президента, в таком случае канадцы будут иметь "значительно более низкие налоги и лучшую военную защиту".

Он также высказывал претензии на Гренландию. В Дании уже говорили, что готовы позволить США увеличить свое присутствие в Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен акцентировала, что там уже находится американская военная база, которая наблюдает за космосом и обнаруживает ракетные угрозы, поэтому США "могут иметь больше возможностей".

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