В Беларуси на акциях протеста погибли не менее пяти человек - СМИ

По данным правозащитников, известно, что еще семь человек находятся в критическом состоянии в реанимации.

Минимум пять человек погибли в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций в Беларуси.

Об этом сообщает портал белорусских новостей Naviny со ссылкой на правозащитную организацию «Звено».

В частности, в докладе правозащитников утверждается, что в результате разгонов уличных акций погибли как минимум пять человек. Еще семь человек находятся в критическом состоянии в реанимации.

Как пояснила председатель совета общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская, на момент написания доклада волонтеры разыскали в больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. Об огнестрельных ранениях правозащитникам сообщила бригада скорой медпомощи, которая работала в ночь с 10 на 11 августа в районе станции метро «Пушкинская» в Минске.

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По сообщениям водителя, пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил Беларуси. Также он сообщил о трех погибших в этом районе.

Один из пострадавших по имени Сергей был ранен резиновой пулей в локоть на проспекте Рокоссовского в Минске 11 августа в 22:00. По словам Сергея, вокруг находились люди без сознания, и когда приехала машина скорой помощи, то одного из пострадавших они не смогли спасти - он умер на руках врачей, которые ставили капельницу.

При этом власти сообщили только об одном погибшем в ходе акций протеста - 34-летнем Александре Тарайковском. Он погиб в районе станции метро «Пушкинская» в ночь на 11 августа. МВД заявило, что у него в руках взорвалось неизвестное устройство.

Также известно еще об одной жертве разгонов акций протеста - в Гомеле. Скончавшийся 25-летний Александр Вихор имел проблемы с сердцем и после задержания неоднократно обращался за помощью, но ему долгое время отказывали. Затем, посчитав, что у молодого человека психические проблемы, его отвезли в психиатрическую больницу. Там поняли всю серьезность положения и перевезли Александра в ближайшую больницу, но было уже поздно.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи несогласных с итогами выборов жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заверили в готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Виталий Саенко