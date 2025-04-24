Богдан Фролов

Впервые у Трампа заговорили об условиях прекращения огня "так откровенно".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Украину принять американское мирное предложение, которое во многом отражает давние требования России. Это был первый случай, когда официальный представитель США публично озвучил условия прекращения огня в столь откровенной форме.

Среди условий — "замораживание" текущей линии фронта, признание аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО. Заявление, по всей видимости, направлено на усиление давления на Украину, которая давно отказывается признавать претензии России на свои территории, особенно это касается Крыма, пишет The New York Times.

Выступая в ходе визита в Индию, Вэнс заявил, что США "выйдут" из мирного процесса, если и Украина, и Россия не примут американские условия. Однако ясно, что основным адресатом этих слов был президент Украины Владимир Зеленский, говорится в материале.

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"Мы сделали очень конкретное предложение и россиянам, и украинцам. Пришло время сказать "да" или США покинут этот процесс. Единственный способ действительно прекратить кровопролитие — чтобы обе армии сложили оружие, заморозили конфликт и занялись строительством лучшего будущего — как для России, так и для Украины", — сказал Вэнс журналистам.

Заявление вице-президента прозвучало спустя всего несколько часов после того, как Зеленский в очередной раз подчеркнул: его страна никогда не признает оккупацию Крыма Россией, поскольку это противоречит Конституции Украины. Он также добавил, что Украина не может принять запрет на вступление в НАТО.

СМИ пишет, что угроза Вэнса выйти из переговоров перекликается с заявлениями госсекретаря Марко Рубио и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Тогда они заявили, что "если стороны не договорятся быстро, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди, и мы просто уходим".

При этом журналисты заявляют, что мирный план, при котором российские войска остались бы глубоко внутри на востоке Украины, стал бы желанной новостью для Москвы.

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"Формальное "замораживание" конфликта фактически означало бы вынужденную капитуляцию Украины и передачу значительной части её территорий России, что противоречит принципам самоопределения и уважения границ, которыми руководствуются США и европейские страны, оказывающие поддержку Киеву с начала вторжения", - пишет NYT.

Другие новости с заявлениями администрации Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский движется в "неправильном направлении", по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Кроме того, Левитт заявила, что терпение Трампа "исчерпывается".

Кроме того, Трамп признался, что переговоры по Украине сложнее, чем он надеялся. Отмечается, что осознание того, что все стороны остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждению американского президента о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

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