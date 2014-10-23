Россия разработала программу оккупации лучших площадок Луны

09:58, 23 октября 2014
Мир
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Ученые считают, что предложения Роскосмоса написаны «в духе глубочайшего оптимизма».

Россия нацелилась оккупировать лучшие площадки Луны / wikimedia.org

Рабочая группа Федерального космического агентства (Роскосмос) и Российской академии наук подготовила пакет интегрированных предложений по методике и этапности освоения Луны, пишут "Известия".

Видимое отличие данного документа от предыдущих вариантов концепции лунных программ — проработанная идеологическая составляющая. Общим слабым местом всех предложений по Луне традиционно является отсутствие ответа на простой вопрос: что мы получим, потратив так много денег (сметы лунных программ исчисляются триллионами рублей)?

Читайте такжеDer Spiegel: Деталей для российских космических кораблей почти нетВ предложении от РАН и Роскосмоса теперь цель изложена четко: России следует оперативно застолбить наиболее перспективный район Луны — ее Южный полюс.

«Уже в первой половине XXI века развернется соперничество космических держав за обладание наиболее привлекательными лунными плацдармами для создания будущих исследовательский станций, — говорится в тексте документа. — Лунные плацдармы будут выбираться из условий максимально продолжительной освещенности и наличия в их непосредственной окрестности залежей водяного льда».

Принципы использования Луны тем или иным государством в наибольшей степени регулируются так называемым договором о космосе 1967 года (полное название — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела), изначально подписанным СССР, США и Великобританией, а впоследствии — более чем 100 другими государствами. Вторая статья этого документа гласит: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

В то же время договор о космосе содержит ряд указаний на то, что участники космических программ должны уважать интересы друг друга и сохранять суверенитет над объектами, запущенными в космос, в том числе и на другие планеты. Прецедент торопятся создать Соединенные Штаты: их представители настаивают на том, чтобы никто из будущих посетителей Луны ничего не трогал на месте прилунений посадочных модулей кораблей Apollo в 60–70-х годах прошлого века.

«США фактически предполагают национализировать район Луны вокруг места первой посадки «Аполлона-11», — констатируют авторы документа. — Освоение Луны российскими исследователями должно происходить как постепенное расширение инфраструктуры на предварительно разведанном плацдарме с благоприятными условиями освещенности, связи с Землей и наличием лунных природных ресурсов».

По мнению Андрея Ионина, члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского, концентрация внимания на Южном полюсе Луны не является решением идеологического уравнения, призванного дать смысл освоению Луны.

"Есть ощущение, что поиски смысла ведутся в рамках старой парадигмы, рожденной еще в середине прошлого века, — говорит Ионин. — Быть первыми в космосе, быть первыми на Луне, первыми построить базу на Южном полюсе — это всё задачи из одного ряда. Смысла продолжать что-то выдумывать в рамках этой парадигмы я не вижу. Нужно продолжать поиски".

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отмечает, что предложения Роскосмоса и РАН написаны «в духе глубочайшего оптимизма».

Читайте такжеСанкции Запада затронули большинство российских компаний - "Газпром""Налицо явный отрыв от реальности, в которой мы сейчас пребываем, — говорит Моисеев. — Для нашей ракетно-космической отрасли сейчас самые актуальные проблемы — это низкая надежность техники и низкая производительность труда. К этим внутренним проблемам сейчас еще добавилась внешняя — импортозамещение технологий, ставших для нас недоступными. Говорить всерьез о задачах таких масштабов, как база на Луне, можно будет после того, как мы сегодняшние задачи успешно решим. Но на это уйдет не один год".

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