Госсекретарь США Керри обсудит с Меркель конфликт в Украине

11:35, 22 октября 2014
Мир
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Госсекретарь США Джон Керри встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Среди прочего темой для обсуждения будет и конфликт в Украине.

REUTERS

Приезд главы американского внешнеполитического ведомства связан с празднованием в следующем месяце 25-й годовщины падения Берлинской стены, передает радио "Свобода".

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Джон Керри прибыл в Германию 21 октября и уже провел ночную встречу со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Стороны обсудили конфликт на востоке Украины, борьбу с боевиками группировки "Исламское государство", распространение вируса Эбола и ход ядерных переговоров с Ираном.

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