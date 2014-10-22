Госсекретарь США Керри обсудит с Меркель конфликт в Украине
11:35, 22 октября 2014Мир
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Госсекретарь США Джон Керри встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Среди прочего темой для обсуждения будет и конфликт в Украине.
REUTERS
Приезд главы американского внешнеполитического ведомства связан с празднованием в следующем месяце 25-й годовщины падения Берлинской стены, передает радио "Свобода".
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Джон Керри прибыл в Германию 21 октября и уже провел ночную встречу со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Стороны обсудили конфликт на востоке Украины, борьбу с боевиками группировки "Исламское государство", распространение вируса Эбола и ход ядерных переговоров с Ираном.
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