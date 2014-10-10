Штайнмайер: Минский меморандум - единственный шанс решения конфликта в Украине
13:49, 10 октября 2014Политика
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Реализация Минского меморандума является единственным шансом для выхода из кризиса в Украине.
REUTERS
Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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"Единственным шансом для выхода из кризиса является реализация Минского соглашения", - отметил немецкий дипломат.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.
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