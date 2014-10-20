В Литве решили переименовать "советскую" колбасу

Такое решение приняла компания-производитель изделий под этим названием - Samsonas.

Владелец и президент компании Альфредас Римидис сказал изданию DELFI, что такое решение было принято с учетом геополитической ситуации.

"Примерно два года назад мы провели исследования рынка, которые показали, что бренд "Советские" ассоциируется с компанией Samsonas и качеством. Мы решили, что все свои товары можем предлагать под брендом компании. Как раз сейчас геополитическая ситуация обязывает нас и мы ощущаем гражданский долг отказаться от слова "советский", - комментировал он.

Компания планирует менять бренд с декабря.

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"Мы планируем понемногу изымать товары, однако больше ничего не изменится, дизайн останется прежним, только не будет слова "советский". Мы не хотим, чтобы кто-то делал из этого политику, говорил об этом, когда люди терпят боль, переживают эмоции. Мы не хотим делать из этого рекламное или политическое шоу", - сказал Римидис.

По данным компании исследования рынка Nielsen, представленным в прошлом году, бренд "Советские" занимает 8-е место в списке популярнейших продуктов питания.