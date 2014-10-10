В аэропортах Лондона усилен контроль в связи с Эболой
08:39, 10 октября 2014Мир
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В аэропортах Лондона в связи с угрозой распространения лихорадки Эбола усилен пограничный контроль.
Британия ввела контроль в аэропортах из-за Эболы / фото myavia.com.ua
Проверке будут подвергаться пассажиры аэропортов Гатвик и Хитроу, которые посещали страны, наиболее пострадавшие от распространения лихорадки, сообщает Би-би-си.
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Пассажиры будут обязаны ответить на ряд вопросов, а также при необходимости пройти медицинское освидетельствование.
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