В аэропортах Лондона усилен контроль в связи с Эболой

Проверке будут подвергаться пассажиры аэропортов Гатвик и Хитроу, которые посещали страны, наиболее пострадавшие от распространения лихорадки, сообщает Би-би-си.

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Пассажиры будут обязаны ответить на ряд вопросов, а также при необходимости пройти медицинское освидетельствование.