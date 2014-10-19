В Барселоне провели митинг за независимость Каталонии (фоторепортаж)

Тысячи человек вышли на одну из центральных площадей города, площадь Каталонии.

На многих собравшихся футболки желтого цвета, преобладающего на флаге Каталонии, а над толпой развеваются "эстелады" — флаги, символизирующие борьбу за независимость Каталонии, передает русская служба BBC.

На этой неделе глава автономии Артур Мас принял решение провести голосование 9 ноября не в форме референдума, как планировалось ранее, а в форме опроса общественного мнения, который не предусматривает каких-либо юридических последствий.

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Это привело к расколу среди партий, поддерживающих право автономии на самоопределение.