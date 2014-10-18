Беспилотник США вернулся на Землю после секретной миссии

Беспилотный космический корабль ВВС США Boeing X-37B совершил посадку на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, завершив пребывание на околоземной орбите, длившееся 22 месяца, передает Русская служба Би-би-си.

До сих пор практически ничего неизвестно о характере и целях полета секретного шаттла, но предполагается, что на нем размещено разведывательное оборудование.

Космический корабль, официально называемый Пентагоном "Экспериментальным орбитальным аппаратом", был выведен на орбиту в декабре 2012 года.

Аппарат X-37B совершает уже третий по счету орбитальный полет, четвертый запланирован на следующий год.

Ранее Пентагон заявлял, что этот беспилотный корабль многократного использования разработан для выполнения разведывательных задач, обычно поручаемых спутникам. Однако, в отличие от спутников, которые имеют сравнительно недолгий срок службы и затем уничтожаются или покидают орбиту, такой корабль может использоваться повторно и экономить миллиарды долларов военному ведомству.