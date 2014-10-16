Большинство россиян против открытого вторжения в Украину - опрос

36% россиян считают, что вводить войска скорее не нужно и 27% - что определенно не нужно, свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

При этом 16% затруднились ответить, а 21% - согласились с идеей открытого вторжения (5% - "определенно да", 16% - "скорее да").

Читайте такжеОпрос: 14% россиян готовы вернуть КрымПримечательно, что только 29% россиян считают, что в Украине сейчас есть российские войска, а почти половина - 49% - придерживаются противоположного мнения.

Также 68% респондентов уверены, что Россия играет положительную (22%) или скорее положительную (46%) роль в "украинском конфликте". Отрицательной роль РФ в развязывании войны считают только 12 процентов.

Опрос проведен 26 – 29 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%