Обама пообещал более активные действия в ответ на распространение Эболы

Президент США Барак Обама пообещал действовать активнее учитывая распространение вируса Эбола в Соединенных Штатах. Об этом он сказал после посвященного этой теме совещания правительства США, которое длилось около двух часов, сообщает Радио Свобода.

Обама подчеркнул, что вероятность широкомасштабной вспышки лихорадки Эбола в США была «очень, очень низкой».

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15 октября Обама также провел видеоконференцию с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы согласовать активную международную реакцию на распространение вируса.

Ранее врачи обнаружили заражение Эболой у друга медсестры в Далласе. Перед этим она принимала участие в лечении больного, который умер. За несколько часов до обнаружения симптомов медсестра совершила полет на пассажирском самолете.