Тайфун Фанфон приближается к Окинаве, есть раненые
20:22, 11 октября 2014Мир
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Мощный и чрезвычайно большой тайфун Фанфон медленно разворачивается в направлении южных островов Японии.
Reuters
К Окинаве, крупнейшему острову японского архипелага, тропический циклон принес сильные ливни и сильный ветер, сообщает Голос Америки.
Непогода обесточила десятки тысяч домов, прекращены авиаполеты в регионе и ранены по крайней мере 12 человек.
Читайте такжеТрое военных летчиков стали жертвами тайфуна в ЯпонииДо конца дня субботы, как ожидают метеорологи, тайфун вплотную приблизится к острову, после чего направится на север. В начале следующей недели он должен приблизиться к основным японских островам Кюсю и Хонсю.
На прошлой неделе тайфун Фанфон ударил по основной территории Японии, тогда погибли семь человек, среди них - трое американских военнослужащих.
Reuters
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