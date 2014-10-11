Тайфун Фанфон приближается к Окинаве, есть раненые

К Окинаве, крупнейшему острову японского архипелага, тропический циклон принес сильные ливни и сильный ветер, сообщает Голос Америки.

Непогода обесточила десятки тысяч домов, прекращены авиаполеты в регионе и ранены по крайней мере 12 человек.

Читайте такжеТрое военных летчиков стали жертвами тайфуна в ЯпонииДо конца дня субботы, как ожидают метеорологи, тайфун вплотную приблизится к острову, после чего направится на север. В начале следующей недели он должен приблизиться к основным японских островам Кюсю и Хонсю.

На прошлой неделе тайфун Фанфон ударил по основной территории Японии, тогда погибли семь человек, среди них - трое американских военнослужащих.