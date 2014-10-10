В России критику властей признали экстремизмом

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» (электронному периодическому изданию и печатному изданию) письменное предупреждение о недопустимости использования средств массовой информации для осуществления экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

В частности, российского цензора обеспокоили следующие строки (цитируется по документу Роскомнадзора, в скобках курсивом - выкинутые в документе слова - ред.):

Читайте такжеРФ подозревает крымскотатарский телеканал в экстремизме – журналист"(Уже полгода, как со времени победы Майдана) ...российские официальные власти, депутаты ....(и телекомментаторы) открыли существование особой «русской культуры», которая противостоит европейской бездуховности.

Ничего нового они, собственно, не выдумали. Еще Гитлер в «Майн Кампф» противопоставлял суровую нордическую культуру текущему европейскому разврату и бездуховности. Это обычный прием фашизма: под предлогом освобождения нации от «чуждой культуры» освободить ее от всякой культуры вообще и погрузить во времена и привычки варварства".