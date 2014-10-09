Молдаване отказались от обязательного изучения русского языка

Президент Молдовы Николае Тимофти обнародовал новый кодекс об образовании, в котором русский язык исключается из списка обязательных для изучения предметов и получает статус иностранного, сообщает Deutsche Welle.

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Главным иностранным языком, который изучается в стране, становится английский. Русский можно изучать вторым, причем по выбору.

До этого русский язык был обязательным предметом во всех школьных заведениях страны.

Обучение на языках нацменьшинств будет осуществляться "в лимите возможностей".