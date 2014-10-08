РФ из-за дешевой нефти не сможет пополнить резервный фонд

Об этом сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Если ценовая конъюнктура будет такая же, как сейчас, то наверное, не будет возможности осуществить пополнение резервного фонда. Изначально, месяц назад, у нас была оценка около 200 миллиардов рублей, но в условиях понижения цены на нефть, ухудшения внешних условий, возможно, что этого не произойдет", - сказал он.

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В настоящее время цена на нефть индикативной для России марки Urals составляет около 90 долларов за баррель. По состоянию на 1 октября 2014 года в резервном фонде было 3,5 триллиона рублей.