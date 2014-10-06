Суд США разрешил гей-браки еще в 5 штатах

Резонансное дело о правах гомосексуалов, которое вчера начал рассматривать суд, касалось штатов Вирджиния, Юта, Индиана, Оклахома и Висконсин, передает Reuters.

Таким образом, количество штатов в США, в которых узаконены гей-браки, возросло с 19 до 24.

Кроме того, Верховный суд сузил компетенцию судебных органов штатов по данному вопросу.

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