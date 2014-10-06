Курды защищают от исламистов сирийский город Кобани

Боевики группировки «Исламское государство» поздно вечером в субботу захватили часть холма, с которого возможен обстрел города, но авиаудары остановили продвижение исламистов, сообщает Радио Свобода.

Местный чиновник Идрис Нагсен сказал, что нападавшие были всего в километре от Кобани, и одного удара с воздуха было недостаточно, чтобы остановить их.

Читайте также100 тысяч курдов бежали из Сирии в Турцию за наступление исламистовБазирующаяся в Лондоне правозащитная организация Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что курдская женщина подорвала себя вблизи позиций исламистов на востоке от Кобани.

Центральное командование США сообщило, что американские военные совершили три воздушных удара в Сирии 4 октября. Также 5 октября истребители, бомбардировщики и вертолеты использовались в шести атаках на боевиков «Исламского государства» в Ираке.