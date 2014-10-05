В Канаде 78-летний пенсионер выиграл почти 14 миллионов долларов

«Девушка, которой я предъявил лотерейный билет, долго не могла поверить, что он выигрышный. Она позвала свою коллегу, и они вместе сверили цифры», — поделился Хиртл. Он рассказал, что впервые выиграл в лотерею 30 лет назад, но тогда его выигрыш был намного скромнее — всего одна тысяча долларов.

Как пишет Лента.ру, мужчина около 60 лет был рыбаком, а два года назад, после того как у него закончилась лицензия на лов рыбы, он решил уйти на пенсию, передает CBC News. Хиртл пока не решил, как он распорядится своими миллионами.

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Lotto 6/49 — одна из двух общенациональных лотерей в Канаде. Ее участники могут как самостоятельно отметить номера, на которые может выпасть выигрыш, так и приобрести билет с заранее проставленными номерами.