СМИ: Швеция собирается признать Палестину

16:42, 03 октября 2014
Мир
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Новое левоцентристское правительство Швеции собирается признать государство Палестина, что сделает Швецию первой крупной европейской страной, которая это сделала.

Reuters

Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Стефан Ловен.

"Конфликт между Израилем и Палестиной может быть решен только через переговоры двух государств согласно международному праву", - заявил он в инаугурационном обращении к парламенту.

Читайте такжеПалестинский лидер предложил сделать Иерусалим общей столицей двух государствНапомним, Генеральная ассамблея ООН де-факто подтвердила признание суверенного государства Палестина в 2012 году, но Европейский союз и большинство стран Европы еще только должны сделать официальное признание.

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