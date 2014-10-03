СМИ: Швеция собирается признать Палестину

Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Стефан Ловен.

"Конфликт между Израилем и Палестиной может быть решен только через переговоры двух государств согласно международному праву", - заявил он в инаугурационном обращении к парламенту.

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