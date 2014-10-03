СМИ: Швеция собирается признать Палестину
16:42, 03 октября 2014Мир
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Новое левоцентристское правительство Швеции собирается признать государство Палестина, что сделает Швецию первой крупной европейской страной, которая это сделала.
Reuters
Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Стефан Ловен.
"Конфликт между Израилем и Палестиной может быть решен только через переговоры двух государств согласно международному праву", - заявил он в инаугурационном обращении к парламенту.
Читайте такжеПалестинский лидер предложил сделать Иерусалим общей столицей двух государствНапомним, Генеральная ассамблея ООН де-факто подтвердила признание суверенного государства Палестина в 2012 году, но Европейский союз и большинство стран Европы еще только должны сделать официальное признание.
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