Минобороны РФ: российские военные на Донбассе - это домыслы прозападных СМИ

Об этом говорится в письменном ответе на запрос правозащитной организации "Солдатские матери", сообщает Новая газета.

"Указываемая вами информация не соответствует действительности. Ваши домыслы основаны на информации, пропагандируемой в подконтрольных прозападно и враждебно настроенных по отношению к Российской Федерации каналах СМИ. Сохраняйте спокойствие и уважайте защитников нашего Отечества", - говорится в документе Минобороны, подписанным заместителем командующего ВДВ по работе с личным составом Виктором Купчишиным.

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Председатель "Солдатских матерей" Элла Полякова рассказала, что организация просила объяснить публикации в СМИ о гибели российских десантников в Украине.

Также "Солдатские матери" просили, среди прочего, проверить сообщение о том, что бойцам костромской дивизии ВДВ объявили, что они официально перестали быть контрактниками и должны направиться в Украину в направлении Мариуполя как "ополченцы".