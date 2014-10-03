Минобороны РФ: российские военные на Донбассе - это домыслы прозападных СМИ
Министерство обороны России заявило, что сообщения СМИ о российских военных, которых направляют в Украину, не соответствуют действительности.
Об этом говорится в письменном ответе на запрос правозащитной организации "Солдатские матери", сообщает Новая газета.
"Указываемая вами информация не соответствует действительности. Ваши домыслы основаны на информации, пропагандируемой в подконтрольных прозападно и враждебно настроенных по отношению к Российской Федерации каналах СМИ. Сохраняйте спокойствие и уважайте защитников нашего Отечества", - говорится в документе Минобороны, подписанным заместителем командующего ВДВ по работе с личным составом Виктором Купчишиным.
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Председатель "Солдатских матерей" Элла Полякова рассказала, что организация просила объяснить публикации в СМИ о гибели российских десантников в Украине.
Также "Солдатские матери" просили, среди прочего, проверить сообщение о том, что бойцам костромской дивизии ВДВ объявили, что они официально перестали быть контрактниками и должны направиться в Украину в направлении Мариуполя как "ополченцы".