Пятнадцать лет назад российские танки вошли в Чечню

30 сентября 1999 года танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. К этому времени боевые действия на Северном Кавказе шли уже больше месяца – они начались после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, говорится в сообщении российской службы Радио Свобода.

В начале сентября в Москве, Буйнакске и Волгодонске были взорваны жилые дома, в результате чего погибли свыше 300 человек и более 1700 получили ранения. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый "кавказский" след. Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра, заявил, что необходимо поставить заслон международному терроризму, проникшему в Чечню и предотвратить распад России.

Читайте также"Исламское государство" угрожает Путину освободить Чечню и весь КавказТочных данных о потерях в ходе этой войны до сих пор нет. По официальной статистике Министерства обороны, за период с 1999 по 2008 годы на Северном Кавказе погибли 3684 военнослужащих, по данным МВД РФ были убиты также более 2 тысяч сотрудников внутренних войск. По оценкам же Союза комитетов Солдатских матерей России, официальные данные занижены как минимум вдвое. Потери среди мирного населения, по информации правозащитной организации Amnesty International, составили до 25 тысяч человек.

Читайте такжеВетераны, неонацисты, террористы, власти: журналисты искали, кто хоронил российских боевиков "ДНР"В сентябре 2014 года аналитический центр Юрия Левады организовал опрос об отношении россиян ко Второй чеченской войне. Каждый пятый опрошенный думает, что «цели войны, которые ставило руководство России, были полностью достигнуты». Их число, отмечают социологи, за последние пять лет выросло вдвое. Более 20 процентов респондентов заявили, что считают войну бесполезной.