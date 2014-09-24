В США к пожизненному заключению приговорили зятя Усамы бен Ладена

В марте этого года 48-летний выходец из Кувейта был признан виновным в сговоре с целью убийства граждан США, а также оказании материальной поддержки террористам, сообщает ИТАР-ТАСС.

Окружной судья Льюис Каплан отметил, что Абу Гейт так и не раскаялся по поводу сотрудничества с террористами. "По моему мнению, вы готовы пойти на все, чтобы помочь "Аль-Каиде" осуществлять свои операции, целью которых является убийство американцев", - указал Каплан, обращаясь к осужденному.

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По сведениям следствия, Абу Гейт выступал в роли официального представителя "Аль-Каиды", в частности, участвовал в создании пропагандистских видеозаписей, предназначенных для вербовки новобранцев в ряды террористов.

Абу Гейт был задержан в начале февраля 2013 года в одном из отелей Анкары в ходе совместной операции спецслужб Турции и США.

Вашингтон добивался экстрадиции исламиста в Соединенные Штаты, однако Анкара ответила отказом, решив депортировать его в Кувейт, гражданином которого он являлся.

В начале марта зять бывшего "террориста номер один" был задержан американскими спецслужбами на территории Иордании перед пересечением кувейтской границы и направлен в США.