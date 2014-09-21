В Новосибирске полиция и провокаторы сорвали Марш мира (фото)

15:52, 21 сентября 2014
Мир
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В Новосибирске полиция РФ вместе с провокаторами сорвала проведение Марш мира.

Марш мира в Новосибирске не состоялся / facebook.com/sasha.sotnik

Об этом сообщает пользователь социальной сети Facebook Александр Сотник. 

Читайте такжеМарш мира начался в Москве и Петербурге (онлайн-трансляция)"В Новосибирске Марш Мира был фактически сорван полицией и прокремлевскими провокаторами. Это еще раз доказывает то, что партия войны находится в Кремле", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине и мире празднуют Международный день мира.

В европейских странах, США, а также в России запланированы массовые акции за мир в поддержку Украины.

публикацияСаши Сотника.

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