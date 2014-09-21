В Новосибирске полиция и провокаторы сорвали Марш мира (фото)
15:52, 21 сентября 2014Мир
0 0
В Новосибирске полиция РФ вместе с провокаторами сорвала проведение Марш мира.
Марш мира в Новосибирске не состоялся / facebook.com/sasha.sotnik
Об этом сообщает пользователь социальной сети Facebook Александр Сотник.
Читайте такжеМарш мира начался в Москве и Петербурге (онлайн-трансляция)"В Новосибирске Марш Мира был фактически сорван полицией и прокремлевскими провокаторами. Это еще раз доказывает то, что партия войны находится в Кремле", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в Украине и мире празднуют Международный день мира.
В европейских странах, США, а также в России запланированы массовые акции за мир в поддержку Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter