В Новосибирске полиция и провокаторы сорвали Марш мира (фото)

Об этом сообщает пользователь социальной сети Facebook Александр Сотник.

Читайте такжеМарш мира начался в Москве и Петербурге (онлайн-трансляция)"В Новосибирске Марш Мира был фактически сорван полицией и прокремлевскими провокаторами. Это еще раз доказывает то, что партия войны находится в Кремле", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине и мире празднуют Международный день мира.