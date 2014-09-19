Опознаны 225 из 298 тел погибших в авиакатастрофе Boeing-777

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс, пишет Радио Свобода.

«По меньшей мере 225 из 298 жертв были идентифицированы. Согласно предварительному отчету, дополнительное расследование на месте катастрофы было бы желательно, но возможно провести эффективное расследование, основываясь на других имеющихся доказательствах и обнародовать окончательный отчет. Ожидается, что это будет сделано следующим летом», - отметил Тиммерманс.

Читайте такжеBBC: Результаты расследования катастрофы MH17 могут обнародовать через год

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Совет расследований по вопросам безопасности Нидерландов, которая выясняет обстоятельства авиакатастрофы, обнародовала предварительный отчет, по которому пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом МН17, потерпел крушение через внешнее воздействие на него «большого количества объектов с высокой энергией».