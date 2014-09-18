ООН намерена учредить специальную миссию для борьбы с лихорадкой Эбола

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует письмо генерального секретаря Всемирной организации Пан Ги Муна к членам Совета Безопасности ООН.

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"Первостепенной и главной целью этой миссии станет сотрудничество с другими (организациями) в борьбе против нынешней вспышки лихорадки Эбола", — заявил Пан Ги Мун в письме. Он также добавил, что в трех странах Западной Африки, где вирус получил наибольшее распространение (Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне), будут созданы региональные представительства миссии.

Кроме того, ООН также планирует учредить специальный фонд, средства из которого будут направлены на борьбу с распространением лихорадки. По оценкам генсека, чтобы справиться с нынешней вспышкой смертельного вируса, может потребоваться мобилизация до одного миллиарда долларов.

Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической Республике Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%. Как сообщалось ранее, не менее 2,5 тысячи человек стали жертвами лихорадки Эбола в Западной Африке, заразились 5 тысяч человек.

Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения болезни.