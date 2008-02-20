Взрыв заминированного автомобиля в Багдаде: погибли 15 человек

15 человек погибли, 27 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде.

Как передает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел 19 февраля. По данным полиции, начиненный взрывчаткой грузовик взорвался в момент проверки его представителями сил безопасности Ирака на юго-востоке столицы.

В течение дня силовые структуры преследовали грузовик, с которого ранее из минометов и установкой залпового огня типа "Катюша" была обстреляна американская военная база. Позднее они нашли автомобиль брошенным, находившиеся в нем вооруженные люди скрылись. Когда полицейские приступили к его досмотру, произошел взрыв.