Парламент России выступил с заявлением по Косово

Российский парламент выступил с заявлением о последствиях самопровозглашения независимости Косово.

В документе, одобренном руководством Госдумы РФ и Совета Федерации России, говорится, что этот шаг косовской стороны нарушает незыблемость территориальной целостности государств, передает Радио Свобода.

Парламентарии также считают, что признание независимого статуса Косова создает все предпосылки для выстраивания нового формата отношений России с непризнанными государствами на постсоветском пространстве.

Как отметил спикер Госдумы Борис Грызлов, любые ссылки на уникальность случая с краем Косово теперь несостоятельны.