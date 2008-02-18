Россия обвинила Британский совет в шпионаже

Вероятный преемник президента Путина Дмитрий Медведев допустил, что Британский Совет может быть прикрытием для британских разведывательных служб.

В интервью российскому изданию "Итоги" господин Медведев сказал, что кроме социальной и образовательной функций, такие организации как Британский Совет имеют другие не обнародованные публично задачи, такие как сбор разведывательной информации, передает Би-би-си.

Представитель Совета, являющегося культурным органом британского правительства, категорически отвергла комментарии господина Медведева.

В прошлом месяце Британский Совет закрыл свои представительства в двух российских городах после того, как власти заявили, что те действуют вопреки закону.