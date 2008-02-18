Абхазия собирается последовать примеру Косово

Самопровозглашение независимости Косово создало прецедент, и говорить об уникальности этого случая нельзя.

Об этом сегодня заявил президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей БАГАПШ, передает «Новости-Грузия».

"Это (самопровозглашение независимости Косово) создает прецедент. Говорить о какой-либо уникальности Косово просто не приходится - необходим универсальный подход", - сказал С.БАГАПШ.

"Будет Косово зависимым государством или независимым, мы на это не особенно обращаем внимание. Мы как шли к своей независимости, так и будем идти", - продолжил он.

"Как будет развиваться ситуация - сказать сложно, но, я думаю, что от этого процесса и Россия в стороне не останется, и другие страны", - полагает С.БАГАПШ.

"Если смотреть без двойных стандартов, то, конечно, и Абхазия, и Южная Осетия, и Приднестровье должны иметь больше шансов быть признанными - и исторически, и политически. Но существующие двойные стандарты приводят к тому, что сегодня захотели американцы - и они (косовары) определились (с независимостью)", - сказал он.