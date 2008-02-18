Росия ждет от ООН и НАТО ”отмены” независимости Косово

Россия ожидает от Миссии ООН и сил НАТО в Косово незамедлительных действий по аннулированию решения о провозглашении в одностороннем порядке независимости Косово.

Об это говорится в заявлении МИД России, текстом которого располагает агентство УНИАН.

«17 февраля Временные органы самоуправления Косово заявили о провозглашении в одностороннем порядке независимости края. Тем самым нарушены суверенитет Республики Сербии, Устав ООН, резолюция 1244 СБ ООН, принципы Хельсинкского Заключительного акта, косовские конституционные рамки, договоренности на высоком уровне в Контактной группе. Россия всецело поддерживает реакцию руководства Сербии на события в Косово, его справедливые требования восстановить территориальную целостность страны», подчеркивается в сообщении.

«Ожидаем от Миссии ООН в Косово и ведомых НАТО Сил для Косово незамедлительных действий по выполнению их мандатов, санкционированных Советом Безопасности, включая аннулирование решений приштинских органов самоуправления и принятие в отношении них жестких административных мер», говорится в документе.

Россия выступает за немедленный созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН для рассмотрения ситуации, принятия решительных и действенных мер по возвращению к процессу политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 1244 СБ ООН.

«Нельзя не осознавать, что решения косовских руководителей чреваты эскалацией напряженности и межэтнического насилия в крае, новым конфликтом на Балканах. Международное сообщество должно реагировать ответственно на этот вызов. Те же, кто помышляет поддержать сепаратизм, должны понимать, какими опасными последствиями для складывавшихся десятилетиями устоев миропорядка и международной стабильности, авторитета решений Совета Безопасности ООН грозят обернуться их действия», уверены в МИД РФ.