Парламент Косово утвердил государственный флаг (фото)
19:33, 17 февраля 2008Мир
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6 звезд обозначают количество этнических групп
Косовский парламент в воскресенье утвердил новый флаг Косово.
Флаг представляет собой полотнище синего цвета с контуром государства желтого цвета посредине. Над контуром расположены шесть звезд белого цвета, обозначающие количество этнических групп населяющих Косово - албанцы, сербы, цыгане, боснийцы, турки и ашкали.
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