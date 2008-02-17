Парламент Косово утвердил государственный флаг (фото)

6 звезд обозначают количество этнических групп

Косовский парламент в воскресенье утвердил новый флаг Косово. Флаг представляет собой полотнище синего цвета с контуром государства желтого цвета посредине. Над контуром расположены шесть звезд белого цвета, обозначающие количество этнических групп населяющих Косово - албанцы, сербы, цыгане, боснийцы, турки и ашкали. Газета.ру

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