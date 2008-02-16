Литва поддержит присоединение Украины к ПДЧ в Бухаресте

Министр иностранных дел Литвы Пятрас ВАЙТЕКУНАС заявляет, что его страна приветствует подписание руководителями Украины ходатайства о присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите Альянса.

Об этом министр сказав в интервью изданию «Зеркало недели», опубликованном сегодня (№ 6 16-22 февраля).

Литовское правительство, по словам министра, намерено твердо поддерживать эту внешнеполитическую инициативу Киева.

«На наш взгляд, присоединение Украины к Плану соответствует интересам как вашей страны, так и всего евроатлантического сообщества», - считает глава литовского внешнеполитического ведомства.

При этом он позитивно оценивает шансы Украины на присоединение к ПДЧ, хотя не уверен, что это случится именно на саммите в Бухаресте. «Думаю, мы достигнем внутри НАТО консенсуса по этому вопросу, - уверен П.ВАЙТЕКУНАС. - Что же касается шансов Украины присоединиться к ПДЧ в Бухаресте, то они не исчезли, они реальны».

Он также призвал украинских политиков не переоценивать сам факт присоединения к ПДЧ, который не является гарантией будущего членства в Альянсе.

«Присоединение к ПДЧ вовсе не будет означать, что позднее Украина автоматически станет членом Альянса, - заявил политик. - Это будет началом сложного пути, который потребует от украинской власти большой политической воли и ответственной работы во многих сферах».