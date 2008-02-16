Румыния решила поддержать планы расширения НАТО

Верховный совет обороны Румынии в пятницу принял решение поддержать планы расширения НАТО, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президента страны Траяна Бэсеску.

На саммите НАТО в Бухаресте, который пройдет 2-4 апреля, Румыния поддержит, в частности, приглашение к членству в блоке Албании, Македонии и Хорватии. Кроме того, Румыния намерена поддержать подключение Украины и Грузии к плану действий по вступлению в альянс (ПДЧ).

"На заседании, посвященном решению организационных вопросов по проведению саммита НАТО в Бухаресте, Верховный совет обороны одобрил документ о мерах безопасности этого мероприятия, исходя из рисков, которые могут возникнуть во время подготовки и проведения саммита", - говорится в сообщении.

Участники заседания подчеркнули, что этот саммит будет одним из самых значительных мероприятий с точки зрения участников и охвата тем, которые будут там рассмотрены.

В документе указывается, что Верховный совет рассмотрел политическую повестку дня саммита, включая ситуацию в Афганистане, расширение НАТО, энергетическую безопасность и отношения альянса со странами партнерами.

На заседании была рассмотрена и ситуация вокруг Косово. Румыния вновь подтвердила, что не признает одностороннего провозглашения независимости края, указала на необходимость уважения международного права, которое гарантирует суверенитет, неизменность границ и территориальную целостность Сербии.

Вместе с тем, Румыния готова принять участие в гражданско-полицейской миссии Европейского союза в Косово.