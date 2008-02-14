Европарламент старается упоминать Украину во всех документах

Вопрос о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может быть решен в ближайшие два года.

Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН член бюро Альянса либералов и демократов в Европарламенте Иштван СЕНТ-ИВАНИ.

“Это сложный вопрос”, - отметил он.

И.СЕНТ-ИВАНИ сообщил, что 18 февраля в Украину прибудет Комиссар ЕС по вопросам торговли Петер МЕНДЕЛЬСОН, который будет вести переговоры с украинской стороной по созданию зоны свободной торговли.

И.СЕНТ-ИВАНИ отметил, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию, а также в ближайшем будущем создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, будет намного более важным аргументом при поступлении Украины в ЕС, чем “любая политическая риторика, любые лозунги”.

Заместитель руководителя Альянса либералов и демократов в Европарламенте Адина-Иоанна ВЕЛЯН отметила, что во время принятия всех важных политических документов в Европарламенте депутаты старались упоминать в них об Украине. Она отметила, что “европейское будущее Украины - очень важный вопрос”.

В свою очередь, другой член бюро Альянса либералов и демократов в Европарламенте Генрик ЛАКС отметил, что неоднократно беседовал с бизнесменами, учеными, которые считают, что сегодня визовый режим между Украиной и ЕС не отвечает их потребностям, поскольку они “не могут нормально встречаться с коллегами из Украины”. Он отметил, что этот вопрос должен решаться, чтобы способствовать углублению международных связей.