Ющенко продвигает идею свободной торговли с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с представителями Тройки ЕС отношения между Украиной и Евросоюзом, в частности в формате Черноморского взаимодействия, вопросы заключения нового усиленного соглашения, визово-миграционной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, Тройку ЕС представляли еврокомиссар по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРРО-ВАЛЬДНЕР, государственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Словения Андрей ШТЕР и государственный секретарь МИД Франции по европейским вопросам Жан-Пьер ЖУЙЕ, которые находятся в Украине с целью участия во Встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС и государств Черноморского региона.

Глава государства отметил, что позиция Украины относительно заключения нового усиленного соглашения на принципах ассоциации является неизменной. «В рамках усиленного соглашения с Европейским Союзом Украина хотела бы видеть европейские перспективы», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что после того, как был подписан Протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, Украина намерена уже в феврале этого года начать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В.ЮЩЕНКО также приветствовал договоренность сторон о разработке нового программного документа в замен Плана действий «Украина-ЕС» для реализации в 2009 году приоритетов двустороннего сотрудничества.